Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
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Updated Сегодня, 12:40
Красноармейский — самый южный район Волгограда. Его площадь составляет 133 км², что ставит его на третье место после Советского и Кировского по размеру и на второе по численности населения (более 163 тысяч человек на 2021 год).
Район ведет свое начало с первых поселений на своей территории. В 18 веке переселенцами из Германии здесь была образована немецкая колония Сарепта-на-Волге, которую в 1920 году переименовали в поселок Красноармейск. Спустя 11 лет, в 1931 году его включили в состав Кировского района Сталинграда, а сам поселок к тому моменту уже заметно разросся. Самостоятельной административно-территориальной единицей Красноармейский стал 21 марта 1944 года.
Всю свою историю Красноармейский район развивался по принципу «города в городе», подразумевавшему создание во многом независимой от остальной части Волгограда инфраструктуры. И по-прежнему, спустя годы, район может похвастаться высокой степенью автономности: здесь есть свои вокзалы, кинотеатр, исторические достопримечательности, музеи и заводы, колледжи и вузы, а также развитая внутренняя транспортная сеть.
Красноармейский можно смело назвать одним из наиболее зеленых районов Волгограда. На его территории достаточное количество скверов и парков. За последние несколько лет в порядок привели парк «Юбилейный», Бульвар им. Энгельса, появились современные скверы у станции «Заканальной» и ДК «Судоверфь», где можно неспешно прогуляться или отдохнуть на лавочке в тени деревьев.
В этих парках можно встретить симпатичные городские скульптуры. Например, бульвар им. Энгельса после своей реконструкции в прошлом году обзавелся сразу несколькими бронзовыми скульптурами и современными арт-объектами, рядом с которыми горожане любят фотографироваться.
Самая узнаваемая скульптура и, к тому же, настоящий символ Красноармейского района — бронзовый бегемот, установленный у кинотеатра «Гиппопо». Автором памятника выступил народный художник России Зураб Церетели, известный своими монументальными работами по всему миру. Не менее известна волгоградской публике скульптура первой учительнице, расположенная также на бульваре им. Энгельса.
Самый южный район Волгограда может похвастаться весьма мощным туристическим кластером. Здесь расположен музей-заповедник «Старая Сарепта» — некогда немецкая колония, а ныне российская столица горчичного масла и уникальный музейный комплекс.
Для гостей сотрудники музея подготовили свыше десятка экскурсионных программ: от классической обзорной до интерактивной экскурсии-квеста. В зависимости от программы все желающие могут погулять по мистическому сарептскому подземелью екатерининской эпохи, отжать горчичное масло на ручном прессе, или послушать органный концерт в старинных помещениях кирхи.
В любое время для посещения доступны музейные-залы Сарепты, в которых можно ознакомиться как с постоянной экспозицией, так и попасть на приезжую выставку. К тому же, стоимость билетов весьма демократична и колеблется в диапазоне 200-500 рублей.
Старая Сарепта — настоящая историческая сокровищница, ежегодно привлекающая тысячи туристов со всей страны. 2022 год стал рекордным для учреждения: Сарепту посетили более 330 тысяч гостей!
Поэтому нет ничего удивительного в том, что музей-заповедник все чаще и охотнее включают в туристические путеводители, а местные власти всерьез занялись преображением территории. В ближайшем будущем здесь появится благоустроенный сквер с аутентичными фонарями и лавочками, и даже мощение тротуаров будет соответствовать общей стилистике окружения.
Именно на территории Красноармейского района в середине прошлого века стартовала «великая стройка коммунизма», в результате которой Волгоградская области получила грандиозный 100-километровый Волго-Донской канал.
Соединить Волгу и Дон мечтал еще Петр Великий. Эта важнейшая водная магистраль обеспечивает связь Каспийского моря с Мировым океаном и является звеном единой глубоководной транспортной системы европейской части России.
С туристической точки зрения Волго-Донской канал интересен двумя примечательными объектами — величественной аркой первого шлюза и самым большим в мире памятником Владимиру Ленину. Архитектурные сооружения соединены благоустроенным променадом, откуда гуляющим открываются живописные волжские пейзажи.
Желающие проникнуться историей строительства канала могут записаться на экскурсию в тематический музей, расположенный совсем рядом. В его залах можно увидеть редкие исторические экспонаты: от документов петровской эпохи до древних артефактов, найденных при рытье канала.
Для удобства гостей города на территории района работают несколько уютных гостиниц. Стоит отметить удачное расположение некоторых из них. Например, у туристов есть возможность заночевать в историческом здании 18 века — гостиница расположена прямо на территории Старой Сарепты. Стоит такое удовольствие вопреки ожиданиям недорого, и вполне укладывается в бюджет среднестатистической семьи.
Самая известная в районе трехзвездочная гостиница носит название «Волго-Дон» и также имеет весьма привлекательное расположение — прямо напротив Севастопольской набережной. Из некоторых номеров открывается замечательный вид на Волго-Донской канал, что подкупает многих приезжих туристов. Здесь стоимость жилья уже заметно выше, вместе с тем выше и уровень комфорта.
Еще несколько гостиниц расположены чуть поодаль от главных достопримечательностей, но за счет компактного размера района, добраться до них не составит труда. В общем и целом варианты проживания в районе есть и весьма доступные, что немаловажно для развития его туристической привлекательности.
Транспортная доступность в случае с Красноармейским имеет особое значение. Некоторые туристы, останавливающиеся в центре Волгограда, воздерживаются от посещения южного района из-за необходимости преодолеть десятки километров пути.
К счастью, развитая транспортная сеть позволяет без лишних пересадок и с относительным комфортом добраться до отдаленного Красноармейского. С центральной частью города район связан тремя автобусными маршрутами №77, 55 и 2.
Самый быстрый же способ добраться до Красноармейского — электричка, которая курсирует в ежедневном режиме каждый час утром, днем и вечером. В этом случае среднее время в пути составит скромные по волгоградским меркам 50 минут.
Туристы могут и напрямую добраться до района из другого города. В Красноармейском есть собственные автовокзал «Южный» и железнодорожный вокзал «Сарепта», на которых делают остановку некоторые междугородние автобусы и поезда. Отсюда же можно отправиться на экскурсии в соседние туристические центры, например, в Цаган Аман или Элисту в Калмыкии.
Удачное расположение района вдоль крупной дорожной артерии — 2-й Продольной магистрали — делает Красноармейский район отличным транзитным пунктом, в котором можно ненадолго остановиться для осмотра местных достопримечательностей, прежде чем отправиться дальше.
В заключении отметим, что Красноармейский район, несмотря на свой скромный образ типичного «спальника», имеет весьма мощный туристический кластер и сможет удивить даже самого заядлого туриста масштабом и исторической значимостью расположенных здесь достопримечательностей. Именно по этой причине район определенно заслуживает быть включенным в список обязательных для визита мест при посещении Волгограда.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».