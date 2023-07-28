Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По информации Bloknot-rostov, Бабаеву вменяют организацию незаконной миграции. Якобы иностранцы приезжали из Таджикистана и Азербайджана.
«Их полицейские нашли в хостелах в Аксайском районе. По выводам следователей, организатором хостелов был Карим Бабаев», — сказано в сообщении.
Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики и закрыли их, позже это решение подтвердил суд. На фоне этого бизнесмены и глава района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.
Теперь материалы уголовного дела находятся в суде.