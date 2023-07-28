Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики и закрыли их, позже это решение подтвердил суд. На фоне этого бизнесмены и глава района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.