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Новые обвинения предъявили фигуранту дела об аксайских рынках Кариму Бабаеву

28 июля 2023, 07:22
Фото: 1MI
Новые обвинения предъявили фигуранту дела об аксайских рынках Кариму Бабаеву
В Ростовской области бизнесмену Кариму Бабаеву, который проходит по делу об аксайских рынках, предъявили новое обвинение, сообщают СМИ.

По информации Bloknot-rostov, Бабаеву вменяют организацию незаконной миграции. Якобы иностранцы приезжали из Таджикистана и Азербайджана.

«Их полицейские нашли в хостелах в Аксайском районе. По выводам следователей, организатором хостелов был Карим Бабаев», — сказано в сообщении.

Стало известно, в чем обвиняют фигурантов дела аксайских рынков
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Напомним, что в апреле 2021 года на аксайские рынки ворвались силовики и закрыли их, позже это решение подтвердил суд. На фоне этого бизнесмены и глава района Виталий Борзенко стали фигурантами уголовного дела, им вменяют передачу муниципальной земли в аренду.

Теперь материалы уголовного дела находятся в суде.

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