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Очевидица рассказала, как ракета упала в центре Таганрога 28 июля

28 июля 2023, 16:16
Фото: rostovgazeta.ru
Очевидица рассказала, как ракета прилетела в центр Таганрога 28 июля
Что происходило в первые минуты после взрыва в результате атаки ВСУ на Таганрог ракетой 28 июля, сообщила RostovGazeta очевидица событий.

Девушка, представившаяся Еленой, рассказала, что ее разбудили звуки взрыва. При этом она не могла понять, что случилось.

Напомним, 28 июля в Таганроге прогремел взрыв в результате террористической атаки со стороны Украины. Взрыв произошел в центре города. Рядом с эпицентром взрыва нашли обломки неизвестной ракеты.

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«Потом я включила новости и внизу в строке было написано, что в Таганроге произошел взрыв», — рассказала она.«Потом я включила новости и внизу в строке было написано, что в Таганроге произошел взрыв», — рассказала она.
«Потом я включила новости и внизу в строке было написано, что в Таганроге произошел взрыв», — рассказала она.
Фото: rostovgazeta.ru

«Зашла в социальные сети, чтобы посмотреть кто что пишет. С разных районов присылали фотографии дыма от взрыва. Со всех точек города его было видно», — сообщила очевидица.

Елена также рассказала, что на тот момент писали в соцсетях. По ее словам, было также предложение, что звуки взрыва издал самолет, перешедший на ультразвук.

«Потом я включила новости и внизу в строке было написано, что в Таганроге произошел взрыв», — рассказала она.

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