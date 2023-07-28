Очевидица рассказала, как ракета упала в центре Таганрога 28 июля

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Девушка, представившаяся Еленой, рассказала, что ее разбудили звуки взрыва. При этом она не могла понять, что случилось.
Напомним, 28 июля в Таганроге прогремел взрыв в результате террористической атаки со стороны Украины. Взрыв произошел в центре города. Рядом с эпицентром взрыва нашли обломки неизвестной ракеты.
«Зашла в социальные сети, чтобы посмотреть кто что пишет. С разных районов присылали фотографии дыма от взрыва. Со всех точек города его было видно», — сообщила очевидица.
Елена также рассказала, что на тот момент писали в соцсетях. По ее словам, было также предложение, что звуки взрыва издал самолет, перешедший на ультразвук.
«Потом я включила новости и внизу в строке было написано, что в Таганроге произошел взрыв», — рассказала она.