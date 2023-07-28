Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Сегодня система ПВО Ростовской области сбила две ракеты — одну над Таганрогом, а другую — над Азовским районом. Ранее жители последнего сообщали о звуках взрыва. В соцсетях они публикуют видео падения обломков ракеты. По всей видимости, они упали в нежилой черте города. От места происшествия исходит густой черный дым.
О степени разрушений и пострадавших в результате инцидента в Азовском районе, пока ничего неизвестно.
В Таганроге же обломки упали в самом центре города. Пострадали не меньше 15 человек. К счастью, обошлось без погибших. В домах рядом с эпицентром взрыва обрушились рамы окон и балконов, а у художественного музея города рухнула стена.