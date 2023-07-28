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Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля

28 июля 2023, 15:07
Фото: ml.ru
Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля
Система ПВО сбила ракету над Азовским районом 28 июля, в этот же день ракету поразили над Таганрогом, сообщил губернатор Василий Голубев.

Сегодня система ПВО Ростовской области сбила две ракеты — одну над Таганрогом, а другую — над Азовским районом. Ранее жители последнего сообщали о звуках взрыва. В соцсетях они публикуют видео падения обломков ракеты. По всей видимости, они упали в нежилой черте города. От места происшествия исходит густой черный дым.

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Очевидцы опубликовали видео упавшей ракеты в Азовском районе 28 июля
Видео: ТГ сводки ополчения

О степени разрушений и пострадавших в результате инцидента в Азовском районе, пока ничего неизвестно.

В Таганроге же обломки упали в самом центре города. Пострадали не меньше 15 человек. К счастью, обошлось без погибших. В домах рядом с эпицентром взрыва обрушились рамы окон и балконов, а у художественного музея города рухнула стена.

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