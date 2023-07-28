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Published Сегодня, 14:43

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Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге

28 июля 2023, 14:43
В Таганроге прогремел взрыв в центре города, что привело к разрушению кирпичных стен, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам губернатора, предположительно, причиной происшествия является взрыв ракеты. Всего пострадали 15 человек, им оказывают медицинскую помощь.

Известно, что во время взрыва никто не погиб и сейчас устанавливается ущерб. Между тем, местные жители рассказывают, что в зданиях ударной волной выбило окна.

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Кирпичи от разрушившихся стен упали на автомобили и сильно их повредили. При этом люди спокойно гуляют по улице и не пытаются спрятаться.

По словам губернатора, разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. А в медучреждения доставили девять человек.

Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.

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