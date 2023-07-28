Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По словам губернатора, предположительно, причиной происшествия является взрыв ракеты. Всего пострадали 15 человек, им оказывают медицинскую помощь.
Известно, что во время взрыва никто не погиб и сейчас устанавливается ущерб. Между тем, местные жители рассказывают, что в зданиях ударной волной выбило окна.
Кирпичи от разрушившихся стен упали на автомобили и сильно их повредили. При этом люди спокойно гуляют по улице и не пытаются спрятаться.
По словам губернатора, разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. А в медучреждения доставили девять человек.
Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.