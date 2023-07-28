Telegram-каналы сообщают о раненых в результате взрыва. Достоверно известно о порядка десяти пострадавших. Они обращаются за помощью к врачам с порезами и ранениями от стекла и камней. Под завалами от взрыва могут также находиться люди. Вероятно, число раненых будет увеличиваться.