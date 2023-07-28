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Очевидцы сообщают о десятке раненых в результате взрыва ракеты в Таганроге 28 июля

28 июля 2023, 13:52
Фото: 1MI
Очевидцы сообщают о раненых в результате мощного взрыва в Таганроге 28 июля
В результате мощного взрыва в Таганроге есть пострадавшие, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Мощный взрыв прогремел в центре Таганрога днем 28 июля. Инцидент произошел рядом с кафе «Чехов сад». Сообщается, что взрыв был таким мощным, что в близлежащих домах выбило окна, а у машин сработала сигнализация.

Губернатор Ростовской области сообщил, что причиной взрыва могла предположительно стать ракета.

Telegram-каналы сообщают о раненых в результате взрыва. Достоверно известно о порядка десяти пострадавших. Они обращаются за помощью к врачам с порезами и ранениями от стекла и камней. Под завалами от взрыва могут также находиться люди. Вероятно, число раненых будет увеличиваться.

Люди могут находиться под завалами в ресторане в Таганроге
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Очевидцы сообщают о раненых в результате мощного взрыва в Таганроге 28 июля
Видео: ТГ канал Сводки ополчения

Ранее сегодня губернатор рассказал журналистам, как жителей Ростовской области защищают от прилета ракет.

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