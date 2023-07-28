Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Мощный взрыв прогремел в центре Таганрога днем 28 июля. Инцидент произошел рядом с кафе «Чехов сад». Сообщается, что взрыв был таким мощным, что в близлежащих домах выбило окна, а у машин сработала сигнализация.
Губернатор Ростовской области сообщил, что причиной взрыва могла предположительно стать ракета.
Telegram-каналы сообщают о раненых в результате взрыва. Достоверно известно о порядка десяти пострадавших. Они обращаются за помощью к врачам с порезами и ранениями от стекла и камней. Под завалами от взрыва могут также находиться люди. Вероятно, число раненых будет увеличиваться.
Ранее сегодня губернатор рассказал журналистам, как жителей Ростовской области защищают от прилета ракет.