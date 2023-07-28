Осколки неизвестного снаряда нашли в Таганроге рядом с эпицентром взрыва

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
По предварительной информации, причиной прогремевшего в пятницу, 28 июля, взрыва стал неизвестный пока снаряд. Именного его осколки нашли на месте. В сети уже показали, как выглядят эти осколки. Металлические элементы разных размеров.
Власти региона сообщили, что причиной взрыва могла стать ракета. Происшествие, в результате которого число раненных выросло уже до 15, произошло в переулке Лермонтовский, 22.
Напомним, о взрыве в центре Таганрога стало известно днем 28 июля. Клубы дыма поднялись в небо, а очевидцы услышали звуки мощного хлопка.