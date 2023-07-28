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Осколки неизвестного снаряда нашли в Таганроге рядом с эпицентром взрыва

28 июля 2023, 14:05
Фото: ТГ канал 112/Baza
Осколки неизвестного снаряда нашли в Таганроге рядом с эпицентром взрыва
Недалеко от места, где прогремел взрыв в Таганроге, нашли осколки от неизвестного снаряда, пишет Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, причиной прогремевшего в пятницу, 28 июля, взрыва стал неизвестный пока снаряд. Именного его осколки нашли на месте. В сети уже показали, как выглядят эти осколки. Металлические элементы разных размеров.

Власти региона сообщили, что причиной взрыва могла стать ракета. Происшествие, в результате которого число раненных выросло уже до 15, произошло в переулке Лермонтовский, 22.

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Напомним, о взрыве в центре Таганрога стало известно днем 28 июля. Клубы дыма поднялись в небо, а очевидцы услышали звуки мощного хлопка.

Осколки неизвестного снаряда нашли в Таганроге рядом с эпицентром взрыва
Видео: ТГ канал shot
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#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Происшествия#Ростовская область#Таганрог#Видео
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