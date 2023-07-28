Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Косметолог рассказывает, как к ней за помощью обратилась ростовчанка с ожогом лица. Выяснилось, что девушка приобрела «профессиональный пилинг». Воспользовалась им, после чего пришла в ужас — лицо покрылось красными пятнами.
«Дело в том, что при реализации товара на маркетплейсе продавец не указал, что для смывания пилинга нужен нейтрализатор — специальное средство для умывания. Смывать его водой было категорически нельзя. Девушка об этом не знала и получила жуткие ожоги, с последующими рубцами на лице и выраженной пигментацией», — отмечает Елена Карасевич.
По словам собеседницы, на восстановление лица после этого пилинга в домашних условиях теперь потребуется длительное время.
«Поэтому я категорически не рекомендую ростовчанкам приобретать профессиональные пилинги. И, тем более, самостоятельно, дома делать эти косметические процедуры. Обыватели не знают много нюансов, которые нужно соблюдать не только для достижения ожидаемого эффекта, но и для свой безопасности», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как косметологов Ростова проверили представители Фонда «Черный шприц».