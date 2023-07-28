«Дело в том, что при реализации товара на маркетплейсе продавец не указал, что для смывания пилинга нужен нейтрализатор — специальное средство для умывания. Смывать его водой было категорически нельзя. Девушка об этом не знала и получила жуткие ожоги, с последующими рубцами на лице и выраженной пигментацией», — отмечает Елена Карасевич.