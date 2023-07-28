rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Изображение материала

«Ожог лица»: косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица

28 июля 2023, 06:38
Фото: wikimedia.org
«Ожог лица»: косметолог предупредила ростовчанок об опасности пилинга лица дома

Косметолог Карасевич предупредила ростовчанок об опасности пилинга домашнего лица

Приобрести якобы профессиональные препараты для пилинга лица в Ростове не представляет труда. Их ассортимент широко представлен на маркетплейсах. Однако делать ими пилинг дома, самостоятельно, не стоит, сообщила RostovGazeta ростовский косметолог Елена Карасевич.

Косметолог рассказывает, как к ней за помощью обратилась ростовчанка с ожогом лица. Выяснилось, что девушка приобрела «профессиональный пилинг». Воспользовалась им, после чего пришла в ужас — лицо покрылось красными пятнами.

«Дело в том, что при реализации товара на маркетплейсе продавец не указал, что для смывания пилинга нужен нейтрализатор — специальное средство для умывания. Смывать его водой было категорически нельзя. Девушка об этом не знала и получила жуткие ожоги, с последующими рубцами на лице и выраженной пигментацией», — отмечает Елена Карасевич.

Тысячи за лайки: жители в поисках заработка становятся жертвами мошенников в Ростове
Узнать подробнее

По словам собеседницы, на восстановление лица после этого пилинга в домашних условиях теперь потребуется длительное время.

«Поэтому я категорически не рекомендую ростовчанкам приобретать профессиональные пилинги. И, тем более, самостоятельно, дома делать эти косметические процедуры. Обыватели не знают много нюансов, которые нужно соблюдать не только для достижения ожидаемого эффекта, но и для свой безопасности», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как косметологов Ростова проверили представители Фонда «Черный шприц».

Пять миллионов — не предел: как косметологов Ростова проверил «Черный шприц»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Толкали, рвали одежду»: косметолог Ростова рассказала о проверках «Черного шприца»«Живое лицо»: косметолог пояснила, почему ростовчанки массово «сдувают» губыПопулярного косметолога из Таганрога избили до неузнаваемости
#Дарья Демидова#Здоровье и красота#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08