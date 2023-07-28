Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В ночное время в городе произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля такси Hyundai Solaris разворачивался возле дома №16 на улице Левобережная и столкнулся с автомобилем MAN.
В момент столкновения легковой автомобиль загорелся, так как в его багажнике было установлено газобаллонное оборудование. В результате водитель получил травмы, а его пассажир скончался от ожогов до прибытия скорой помощи.
Полиция в настоящее время выясняет подробности этого происшествия.
Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.