rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Изображение материала

Пассажир такси в Ростове заживо сгорел из-за взорвавшегося баллона с газом 28 июля

28 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI
Загоревшийся в такси человек умер в Ростове-на-Дону ночью 28 июля
В Ростове-на-Дону скончался мужчина, получивший ожоги во время аварии, сообщили в региональном УГИБДД.

В ночное время в городе произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомобиля такси Hyundai Solaris разворачивался возле дома №16 на улице Левобережная и столкнулся с автомобилем MAN.

В момент столкновения легковой автомобиль загорелся, так как в его багажнике было установлено газобаллонное оборудование. В результате водитель получил травмы, а его пассажир скончался от ожогов до прибытия скорой помощи.

Два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области
Узнать подробнее
В результате водитель получил травмы, а его пассажир скончался от ожогов до прибытия скорой помощи. В результате водитель получил травмы, а его пассажир скончался от ожогов до прибытия скорой помощи.
В результате водитель получил травмы, а его пассажир скончался от ожогов до прибытия скорой помощи.
Фото: ГИБДД по РО

Полиция в настоящее время выясняет подробности этого происшествия.

Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской областиАвтобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской областиИз-за ДТП на Доватора огромная пробка сковала Западный в Ростове
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Авария#Hyundai Solaris#Жертва#Полиция#Газобаллонное оборудование#Такси#MAN
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
«Ожог лица»: косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица
Сегодня, 06:38
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08