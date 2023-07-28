Песков рассказал о нормальной работе системы ПВО в Ростовской области после атак ВСУ

Напомним, что около 16.00 мск жители Таганрога сообщили о мощном взрыве в центре города. Власти Ростовской области подтвердили, что была сбита переформатированная ракета С-200. В результате террористической атаки были повреждены здания художественного музея и кафе «Чехов сад». Пострадали 15 местных жителей 9 из них были госпитализированы, одну женщину прооперировали. Что сейчас происходит на улицах Таганрога в материале RostovGazeta.