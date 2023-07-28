rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:55

Published Сегодня, 17:55

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Изображение материала

Песков рассказал о нормальной работе системы ПВО в Ростовской области после атак ВСУ

28 июля 2023, 17:55
Фото: mil.ru
Песков рассказал о нормальной работе системы ПВО в Ростовской области после атак ВСУ
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ракетные атаки Украины на Ростовскую область 28 июля.

Напомним, что около 16.00 мск жители Таганрога сообщили о мощном взрыве в центре города. Власти Ростовской области подтвердили, что была сбита переформатированная ракета С-200. В результате террористической атаки были повреждены здания художественного музея и кафе «Чехов сад». Пострадали 15 местных жителей 9 из них были госпитализированы, одну женщину прооперировали. Что сейчас происходит на улицах Таганрога в материале RostovGazeta.

Уголовное дело возбуждено по факту ракетной атаки ВСУ по Таганрогу
Узнать подробнее

Позднее еще одна попытка атаковать территорию Ростовской области была предпринята украинскими военными. На этот раз ракету сбили недалеко от Азова в безлюдном месте.

По словам Пескова, система ПВО нормально сработала при отражении террористической ракетной атаки Киева на Ростовскую область.

Читайте также:
Политолог рассказал, о чем говорят ракетные удары по территориям Ростовской областиГолубев призвал жителей Ростовской области не поддаваться панике«Бабахнуло как»: очевидцы рассказали о сработавшей ПВО рядом с Ростовом 28 июля
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азов#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
Сегодня, 19:11
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08