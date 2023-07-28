Политолог Абросимов разъяснил, почему Украина атакует ракетами Ростовскую область

Posted 28 июля 2023, 15:10
Published 28 июля 2023, 15:10
Modified 14 ноября 2023, 21:59
Updated 14 ноября 2023, 21:59
Напомним, что мощный взрыв, предположительно ракеты, прогремел в центре Таганрога. В окрестных домах выбило рамы окон и балконов. Разрушена стена Таганрогского художественного музея. Повреждены ближайшие гаражи и хозяйственные постройки. На момент публикации известно о девяти госпитализированных.
Следом было зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — в Азовском районе. Последствия уточняются.
«Так Украина демонстрирует, что готова наносить удары. Однако в произошедшем больше вопросов, чем ответов», — сообщает Дмитрий Абросимов.
Политолог делится мнением, что ракета в Таганроге была сбита нашими средствами защиты, поэтому ее осколки в город попали случайно.
«Если бы в город попала полноценная ракета с боеголовками, вероятнее всего, без жертв бы не обошлось», — подчеркивает эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля.