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Политолог Абросимов разъяснил, почему Украина атакует ракетами Ростовскую область

28 июля 2023, 15:10
Фото: 66.mchs.gov.ru/
Политолог Абросимов разъяснил, почему Украина атакует ракетами Ростовскую область
Запуском ракет по Ростовской области Украина демонстрирует, что способна наносить удары, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что мощный взрыв, предположительно ракеты, прогремел в центре Таганрога. В окрестных домах выбило рамы окон и балконов. Разрушена стена Таганрогского художественного музея. Повреждены ближайшие гаражи и хозяйственные постройки. На момент публикации известно о девяти госпитализированных.

Следом было зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — в Азовском районе. Последствия уточняются.

«Так Украина демонстрирует, что готова наносить удары. Однако в произошедшем больше вопросов, чем ответов», — сообщает Дмитрий Абросимов.

Система ПВО сбила вторую ракету в Ростовской области 28 июля
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Политолог делится мнением, что ракета в Таганроге была сбита нашими средствами защиты, поэтому ее осколки в город попали случайно.

«Если бы в город попала полноценная ракета с боеголовками, вероятнее всего, без жертв бы не обошлось», — подчеркивает эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля.

В Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля
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