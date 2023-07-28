Напомним, что мощный взрыв, предположительно ракеты, прогремел в центре Таганрога. В окрестных домах выбило рамы окон и балконов. Разрушена стена Таганрогского художественного музея. Повреждены ближайшие гаражи и хозяйственные постройки. На момент публикации известно о девяти госпитализированных.