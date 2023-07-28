«Мы видим, что Запад заинтересован в развитии этого конфликта. Заинтересован, чтобы два славянских народа воевали между собой. А Вашингтон, тем временем, будет извлекать из этого максимальные выгоды. Поэтому урок 28 июля 2023 года должен стать для нас достаточно весомым. России необходимо пересмотреть свое отношение и к Западу, и к ведению специальной военной операции», — резюмирует собеседник.