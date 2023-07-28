Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Напомним, что сегодня днем в центре Таганрога произошел взрыв, предположительно — от падения ракеты. В ближайших домах выбило рамы окон и балконов. Была разрушена стена Таганрогского художественного музея. Повреждены ближайшие гаражи и хозяйственные постройки.
К концу рабочего дня киевский режим совершил повторную попытку террористической атаки. Наши системы ПВО перехватили ракету в районе Азова Ростовской области. Ее обломки упали в безлюдной местности.
«Ракетные удары в очередной раз доказали, что заявления западных политиков носят циничный характер. В тот момент, когда они говорят, что только будут поставлять ракеты большей дальности, в реальности, это вооружение киевским нацистам, вероятнее всего, уже поставлено», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог подчеркивает, что об этом неоднократно говорили представители российского силового блока. Также об этом говорили и наши дипломаты. Они требовали от Запада прекратить вооружать киевских боевиков, продолжая, тем самым, эскалацию конфликта.
«Очевидно, что киевский неонацистский режим, скорее всего, обладает нужным ракетным оружием для проведения определенных диверсий на территории России. Об этом, в том числе, проговаривались киевские политики и блогеры», — уточняет собеседник.
Политолог подчеркивает, что теперь позиция России должна заключаться в более жестком отстаивании национальных интересов. Как на поле боя, так и в дипломатическом ключе.
«Мы видим, что Запад заинтересован в развитии этого конфликта. Заинтересован, чтобы два славянских народа воевали между собой. А Вашингтон, тем временем, будет извлекать из этого максимальные выгоды. Поэтому урок 28 июля 2023 года должен стать для нас достаточно весомым. России необходимо пересмотреть свое отношение и к Западу, и к ведению специальной военной операции», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что обломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе Самбек.