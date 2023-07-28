Появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
На кадрах видно, как на месте падения второй ракеты в небо поднимается столб дыма черного цвета.
Стоит отметить, что об атаке на Азовский район Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, российская ПВО сбила вторую ракету ВСУ.
Глава администрации Азова Владимир Рощупкин сообщил, что звуки предположительного взрыва прогремели за территорией города.
Напомним, 28 июля со стороны Украины была совершена атака по городу Таганрогу. В центре города прогремел взрыв. Пострадали люди, а здания получили повреждения.