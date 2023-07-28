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Появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области

28 июля 2023, 14:55
Фото: Mil.ru
Появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области
В Сети опубликовано видео, на котором видны следы работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области, кадры распространил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как на месте падения второй ракеты в небо поднимается столб дыма черного цвета.

Стоит отметить, что об атаке на Азовский район Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, российская ПВО сбила вторую ракету ВСУ.

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Появились кадры работы системы ПВО в Азовском районе Ростовской области
Видео: ТГ канал Сводки ополчения

Глава администрации Азова Владимир Рощупкин сообщил, что звуки предположительного взрыва прогремели за территорией города.

Напомним, 28 июля со стороны Украины была совершена атака по городу Таганрогу. В центре города прогремел взрыв. Пострадали люди, а здания получили повреждения.

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#Азовский район#Ростовская область#ПВО#Система ПВО#Кадры работы#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля#Происшествия#Таганрог#Видео
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