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Появилось видео ДТП со сгоревшим заживо пассажиром такси в Ростове-на-Дону

28 июля 2023, 08:23
Фото: pxhere.com
Появилось видео после ДТП со сгоревшим заживо пассажиром такси в Ростове-на-Дону
В Интернете опубликовали видео, на котором показаны последствия возгорания машины такси, ролик размещен в соцсети «ВКонтакте».

Ночью водитель такси Hyundai Solaris начал выполнять разворот на Левобережной и столкнулся с грузовиком MAN. В результате столкновения газовый баллон в легковом автомобиле взорвался и машина загорелась.

Два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области
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Во время ДТП пострадал водитель, а 27-летний пассажир скончался от ожогов до приезда скорой помощи.

Теперь очевидцы опубликовали видео, на котором показаны последствия ДТП. На месте аварии находятся сотрудники полиции, а движение в этой зоне ограничено.

Ранее два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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