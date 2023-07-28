Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Ночью водитель такси Hyundai Solaris начал выполнять разворот на Левобережной и столкнулся с грузовиком MAN. В результате столкновения газовый баллон в легковом автомобиле взорвался и машина загорелась.
Во время ДТП пострадал водитель, а 27-летний пассажир скончался от ожогов до приезда скорой помощи.
Теперь очевидцы опубликовали видео, на котором показаны последствия ДТП. На месте аварии находятся сотрудники полиции, а движение в этой зоне ограничено.
Ранее два человека пострадали в результате жесткого ДТП с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.