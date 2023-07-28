Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По информации канала, автомобили завалило кирпичами и оказались повреждены стены. Рядом находятся люди, которые оценивают размер ущерба.
Один из горожан снял видео и показал последствия разрушений, а также появившуюся воронку. Кроме того, люди говорят, что у них повыбивало окна в домах.
«Как минимум пять человек пострадали в результате взрыва в центре Таганроге — в районе Банковской площади. Сейчас на месте разбирают завалы, число раненых может увеличиться», — пишет Mash.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.