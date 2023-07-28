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Появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге днем 28 июля

28 июля 2023, 13:46
Фото: 54.mchs.gov.ru
Появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге днем в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв, из-за чего оказались разрушены стены зданий, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, автомобили завалило кирпичами и оказались повреждены стены. Рядом находятся люди, которые оценивают размер ущерба.

Один из горожан снял видео и показал последствия разрушений, а также появившуюся воронку. Кроме того, люди говорят, что у них повыбивало окна в домах.

Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
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Появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге днем 28 июля
Видео: ТГ канал Сводки ополчения

«Как минимум пять человек пострадали в результате взрыва в центре Таганроге — в районе Банковской площади. Сейчас на месте разбирают завалы, число раненых может увеличиться», — пишет Mash.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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