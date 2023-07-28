Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Канал пишет, что это случилось днем в пятницу, 28 июля, в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса, где от взрывной волны в домах рядом выбило стекла. Кроме того, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.
На опубликованном видео показаны клубы черного дыма, которые поднимаются в небо. Кроме того, в ролике слышен звук, похожий на взрыв.
Отмечается, что на месте взрыва завалило кирпичами автомобили и повредило стены.
Официальной информации о случившемся не поступало. В правительстве региона сообщили, что сейчас информация уточняется.