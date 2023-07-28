Канал пишет, что это случилось днем в пятницу, 28 июля, в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса, где от взрывной волны в домах рядом выбило стекла. Кроме того, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.