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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

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Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля

28 июля 2023, 13:34
Фото: mil.ru
Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
В Интернете опубликовали видео, на котором показали последствия мощного взрыва в Таганроге, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что это случилось днем в пятницу, 28 июля, в районе аквапарка «Лазурный» на улице Адмирала Крюйса, где от взрывной волны в домах рядом выбило стекла. Кроме того, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация.

Стало известно о мощном взрыве в центре Таганрога днем 28 июля
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Появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога днем 28 июля
Видео: mil.ru

На опубликованном видео показаны клубы черного дыма, которые поднимаются в небо. Кроме того, в ролике слышен звук, похожий на взрыв.

Отмечается, что на месте взрыва завалило кирпичами автомобили и повредило стены.

Официальной информации о случившемся не поступало. В правительстве региона сообщили, что сейчас информация уточняется.

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