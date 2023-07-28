Программой «Взлет — от стартапа до IPO» воспользовались более 140 компаний МСП

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
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Updated Сегодня, 09:20
Продукт запустили в апреле прошлого года. Куратором программы является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. По условиям программы «Взлет — от стартапа до IPO» Корпорация МСП предоставляет кредиты субъектам малого и среднего бизнеса через дочерний МСП Банк по льготной ставке 3%. Данный вид поддержки распространяется на МСП-компании, которые работают в 16 приоритетных областях. Это новые производственные технологии, фармацевтическая и биотехнологическая отрасли, технологии новых материалов и веществ, искусственный интеллект, а также интернет вещей, коммуникационные ИТ и другие, пишут ria.ru.
Регионами — лидерами по количеству выданных льготных кредитов стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Высокий уровень кредитования в рамках программы отмечается также в Удмуртии и Башкортостане. Преимущественно льготное финансирование привлекает предпринимателей, которые занимаются выпуском оборудования и машин, проводят научные исследования, а также разрабатывают программное обеспечение.
По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, развитие высокотехнологичных производств предполагает не только внедрение инноваций и выпуск импортозамещающей продукции, но и формирование кадрового резерва специалистов высокой квалификации.
«Речь не идет исключительно про IT-сектор. Это и инженеры, и ученые, и специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала», — уточнил Максим Решетников в рамках посещения ИТМО.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в свою очередь, отметил, что поддержка высокотехнологичных предприятий в форме предоставления льготных кредитов является востребованной мерой. Глава КМСП обратил внимание на расширение географии программы. Если на начальных этапах к ней обращались преимущественно московские и петербургские предприниматели (80%), то на сегодняшний день получателями кредитов стали малые и средние предприятия из 34 субъектов России.
Госпрограмма развития высокотехнологичных компаний предусматривает комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки малого и среднего бизнеса с момента выращивания идеи до выхода предприятия на рынок. Чтобы стать участником программы, нужно подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ, которая работает при поддержке КМСП и Минэкономразвития.