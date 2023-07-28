Программой «Взлет — от стартапа до IPO» воспользовались более 140 компаний МСП

Продукт запустили в апреле прошлого года. Куратором программы является первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. По условиям программы «Взлет — от стартапа до IPO» Корпорация МСП предоставляет кредиты субъектам малого и среднего бизнеса через дочерний МСП Банк по льготной ставке 3%. Данный вид поддержки распространяется на МСП-компании, которые работают в 16 приоритетных областях. Это новые производственные технологии, фармацевтическая и биотехнологическая отрасли, технологии новых материалов и веществ, искусственный интеллект, а также интернет вещей, коммуникационные ИТ и другие, пишут ria.ru.