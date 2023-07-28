rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Изображение материала

Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах

28 июля 2023, 09:25
Фото: flowcomm/CC BY 2.0/flickr.com
Ростовчане смогут получить образование на Сейшелах
В Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что эту тему подняли на саммите «Россия-Африка» во время встречи с делегацией города Виктория. Это столица Сейшельских Островов и побратим Ростова.

Договор о побратимских связях был подписан в 2021 году и сейчас сотрудничество между городами активно развивается. Так, были подписаны два соглашения о совместной работе, в том числе с ростовским вузом.

Власти Ростова провели на Сейшелах патриотическую акцию
Узнать подробнее

В данный момент разрабатывается обучающая программа для студентов по направлению «Туризм». Кроме того, Ростов хочет направить артистов для участия в международном танцевальном биеннале.

«Уверен, что совместными усилиями мы воплотим все намеченные планы в жизнь», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, что у Ростова может появиться город-побратим в Киргизской Республике.

Читайте также:
Власти Ростова провели на Сейшелах патриотическую акциюГлава администрации Ростова написал о возможности прямого авиасообщения с Сейшелами
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Сейшелы#Образование#Виктория#Россия-Африка#Студенты#Сейшельские Острова#Побратимство#Вуз#Сотрудничество#Договор#Артисты#Танцевальное биеннале#Туризм#Планы#Киргизская Республика#Жизнь
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
«Ожог лица»: косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица
Сегодня, 06:38
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08