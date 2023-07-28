Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Он рассказал, что эту тему подняли на саммите «Россия-Африка» во время встречи с делегацией города Виктория. Это столица Сейшельских Островов и побратим Ростова.
Договор о побратимских связях был подписан в 2021 году и сейчас сотрудничество между городами активно развивается. Так, были подписаны два соглашения о совместной работе, в том числе с ростовским вузом.
В данный момент разрабатывается обучающая программа для студентов по направлению «Туризм». Кроме того, Ростов хочет направить артистов для участия в международном танцевальном биеннале.
«Уверен, что совместными усилиями мы воплотим все намеченные планы в жизнь», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Напомним, что у Ростова может появиться город-побратим в Киргизской Республике.