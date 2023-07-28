Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Автор рассказал, что тело накрыли черным пакетом, но длительное время не убирали. Эту территорию огородили лентой.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что испугались бы, увидев подобное.
«Ростов не перестает удивлять», — заявили горожане.
«Сколько можно, каждый день кто-то умирает…», — пишут местные жители.
Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.