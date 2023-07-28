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Ростовчане заявили о лежащем трупе на лавочке в переулке Семашко

28 июля 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на лавочке в переулке Семашко несколько часов лежало тело человека, сообщили очевидцы в соцсетях.

Автор рассказал, что тело накрыли черным пакетом, но длительное время не убирали. Эту территорию огородили лентой.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что испугались бы, увидев подобное.

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«Ростов не перестает удивлять», — заявили горожане.

«Сколько можно, каждый день кто-то умирает…», — пишут местные жители.

Ранее тело бывшего заключенного нашли на берегу водоема в Ростовской области 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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