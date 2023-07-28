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Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов

28 июля 2023, 06:39
Фото: dvidshub.net/Adriana Diaz-Brown/cc0
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Кременской лес на линии соприкосновения завален трупами украинских солдат и наемников ВСУ. Их не один десяток, а несколько сотен. Командование ВСУ отказывается их хоронить, сообщил корреспонденту RostovGazeta депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Депутат рассказывает, что в Луганске, как и в Ростове, стоит сильная жара. А Кременской лес на линии соприкосновения завален трупами украинских солдат и наемников.

«Это большая беда. Трупы лежат в лесу, на жаре. Их дерут дикие животные, может возникнуть вспышка бешенства. Зловонный запах разносится по всей окрестности. А украинское командование ничего не хочет предпринимать», — отмечает Виктор Водолацкий.

По словам собеседника, наши военные предлагают ВСУ установить санитарный час, чтобы они могли похоронить трупы своих бойцов. Но командование Украины по непонятной причине отказывается от предложенной гуманитарной миссии.

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«Точнее, нам-то причина их отказа ясна. Украина не хочет демонстрировать большие потери. Они же показывают, что эти люди пропали без вести. О многих говорят, что сдались в плен и находятся где-то в России. Родственникам велят искать их в Воронежской или Ростовской области, убеждая, что бойцы бежали туда. Тем самым командование Украины скрывает от родных погибших и от своих хозяев тот факт, что благодаря руководителю Зеленскому, ВСУ несут серьезные потери на линии боестолкновения», — резюмирует депутат.

Ранее RostovGazeta рассказывала о ситуации в зоне СВО со ссылкой на слова ростовского добровольца Юрия Мезинова.

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