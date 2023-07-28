«Точнее, нам-то причина их отказа ясна. Украина не хочет демонстрировать большие потери. Они же показывают, что эти люди пропали без вести. О многих говорят, что сдались в плен и находятся где-то в России. Родственникам велят искать их в Воронежской или Ростовской области, убеждая, что бойцы бежали туда. Тем самым командование Украины скрывает от родных погибших и от своих хозяев тот факт, что благодаря руководителю Зеленскому, ВСУ несут серьезные потери на линии боестолкновения», — резюмирует депутат.