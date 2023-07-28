Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По данным канала, это произошло в аэропорту Минеральных Вод вечером в четверг, 27 июля, когда экипаж воздушного судна заявил о возврате на стоянку с предварительного старта. Самолет должен был вылететь в Баку.
«Причиной назвали дисбаланс топлива», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что топливный дисбаланс — это когда количество топлива между левым и правым топливными баками в крыльях самолета различное. Некоторые эксперты считают, что это может повлиять на управляемость самолетом.
Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета.