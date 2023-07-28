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Самолет ростовского перевозчика «Азимут» не смог вылететь из аэропорта

28 июля 2023, 09:01
Фото: Anna Zvereva/cc by sa 2.0/flickr.com
Самолет ростовского перевозчика «Азимут» не смог вылететь из аэропорта
Самолет авиакомпании «Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону, не смог совершить вылет из аэропорта, сообщает Telegram-канал «Aviaincident».

По данным канала, это произошло в аэропорту Минеральных Вод вечером в четверг, 27 июля, когда экипаж воздушного судна заявил о возврате на стоянку с предварительного старта. Самолет должен был вылететь в Баку.

«Причиной назвали дисбаланс топлива», — пишет канал. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Добавим, что топливный дисбаланс — это когда количество топлива между левым и правым топливными баками в крыльях самолета различное. Некоторые эксперты считают, что это может повлиять на управляемость самолетом.

Ранее с закрытого аэропорта Платов в Ростове-на-Дону вылетели два самолета.

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