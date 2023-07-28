Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО поразила вторую ракету за сегодняшний день. На этот раз — в Азовском районе. Ранее ракету сбили над Таганрогом. Ее обломки рухнули прямо в центре города.
По словам губернатора, последствия инцидента уточняются. О пострадавших пока ничего не сообщалось. Сами жители Азовского района ранее сообщали, что слышали звуки взрыва.
В результате происшествия в Таганроге пострадали, по меньшей мере, 15 человек. Погибших удалось избежать.
Ранее в Минобороны сообщили, какой ракетой ударили по Таганрогу.