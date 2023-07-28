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Система ПВО сбила вторую ракету в Ростовской области 28 июля

28 июля 2023, 14:48
Фото: mil.ru
Система ПВО сбила вторую ракету в Ростовской области 28 июля
Система ПВО сбила вторую ракету над Ростовской областью за сегодняшний день, на этот раз в Азовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система ПВО поразила вторую ракету за сегодняшний день. На этот раз — в Азовском районе. Ранее ракету сбили над Таганрогом. Ее обломки рухнули прямо в центре города.

По словам губернатора, последствия инцидента уточняются. О пострадавших пока ничего не сообщалось. Сами жители Азовского района ранее сообщали, что слышали звуки взрыва.

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В результате происшествия в Таганроге пострадали, по меньшей мере, 15 человек. Погибших удалось избежать.

Ранее в Минобороны сообщили, какой ракетой ударили по Таганрогу.

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