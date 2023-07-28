Взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля. ЧП произошло на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка «Лазурный» и торгового центра «Радуга Молл». Mash пишет, что от взрывной волны в близлежащих домах выбило стекла, а у машин сработала сигнализация. Столб черного дыма от места событий виден из разных точек города.