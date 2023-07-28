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Стали известны подробности мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля

28 июля 2023, 13:35
Фото: mil.ru
Стали известны подробности мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля
Мощный взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля, фото и видео с места происшествия делятся Telegram-каналы.

Взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля. ЧП произошло на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка «Лазурный» и торгового центра «Радуга Молл». Mash пишет, что от взрывной волны в близлежащих домах выбило стекла, а у машин сработала сигнализация. Столб черного дыма от места событий виден из разных точек города.

Стали известны подробности мощного взрыва в Таганроге днем 28 июля
Видео: Readovka
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Что именно взорвалось в Таганроге, пока неизвестно. Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.

Ранее сегодня губернатор Василий Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от прилета ракет.

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