Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Взрыв прогремел в Таганроге днем 28 июля. ЧП произошло на улице Адмирала Крюйса, недалеко от аквапарка «Лазурный» и торгового центра «Радуга Молл». Mash пишет, что от взрывной волны в близлежащих домах выбило стекла, а у машин сработала сигнализация. Столб черного дыма от места событий виден из разных точек города.
Что именно взорвалось в Таганроге, пока неизвестно. Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация о причинах взрыва и пострадавших уточняется.
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