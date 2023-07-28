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Стали известны подробности о разрушениях в Таганроге после падения ракеты

28 июля 2023, 17:14
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны подробности о разрушениях в Таганроге после падения ракеты
Саперы продолжают работу на месте, где произошел взрыв в Таганроге, сообщил корреспондент RostovGazeta.

Напомним, 28 июля днем в Таганроге в результате атаки ВСУ произошел взрыв. Были повреждены дома, пострадали 15 человек. Власти региона призвали жителей не паниковать и не верить тому, что пишут в соцсетях. По официальной информации, российские ПВО в этот день сбили две ракеты.

Территория, где произошел взрыв, оцеплена. Насколько повреждено кафе «Чехов сад», где произошел взрыв, сказать трудно, ответил корреспондент. Видно, что там выбиты стекла.

Насколько повреждено кафе «Чеховский сад», где произошел взрыв, сказать трудно, ответил корреспондент. Видно, что там выбиты стекла.Насколько повреждено кафе «Чеховский сад», где произошел взрыв, сказать трудно, ответил корреспондент. Видно, что там выбиты стекла.
Насколько повреждено кафе «Чеховский сад», где произошел взрыв, сказать трудно, ответил корреспондент. Видно, что там выбиты стекла.
Фото: rostovgazeta.ru
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Стекла также выбиты полностью выбиты в девятиэтажном доме. Стекла также выбиты полностью выбиты в девятиэтажном доме.
Стекла также выбиты полностью выбиты в девятиэтажном доме.
Фото: rostovgazeta.ru

Стекла также выбиты полностью выбиты в девятиэтажном доме. По информации местных жителей, повреждены минимум 10 квартир. Проживающая там женщина сказала, что слышала два мощных хлопка, а не один. Жильцы были сильно напуганы произошедшим.

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