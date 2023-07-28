Стали известны подробности о разрушениях в Таганроге после падения ракеты

Напомним, 28 июля днем в Таганроге в результате атаки ВСУ произошел взрыв. Были повреждены дома, пострадали 15 человек. Власти региона призвали жителей не паниковать и не верить тому, что пишут в соцсетях. По официальной информации, российские ПВО в этот день сбили две ракеты.