Стали известны подробности о разрушениях в Таганроге после падения ракеты

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Напомним, 28 июля днем в Таганроге в результате атаки ВСУ произошел взрыв. Были повреждены дома, пострадали 15 человек. Власти региона призвали жителей не паниковать и не верить тому, что пишут в соцсетях. По официальной информации, российские ПВО в этот день сбили две ракеты.
Территория, где произошел взрыв, оцеплена. Насколько повреждено кафе «Чехов сад», где произошел взрыв, сказать трудно, ответил корреспондент. Видно, что там выбиты стекла.
Стекла также выбиты полностью выбиты в девятиэтажном доме. По информации местных жителей, повреждены минимум 10 квартир. Проживающая там женщина сказала, что слышала два мощных хлопка, а не один. Жильцы были сильно напуганы произошедшим.