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Стало известно, как будут расселять аварийный дом на Станиславского, 105 в Ростове

28 июля 2023, 11:40
Фото: читатели / rostovgazeta.ru
Стало известно, как будут расселять аварийный дом на Станиславского, 105 в Ростове
Расселение дома на Станиславского, 105 в Ростове планируется в рамках новой областной адресной программы, с учетом первоочередного расселения домов, грозящих обрушением. Со сроком реализации пять лет, сообщили RostovGazeta в пресс-службе администрации Ростова.

Напомним, что жители аварийного дома на Станиславского, 105 в Ростове потребовали от городских властей пересчитать компенсации за квартиры. В сентябре 2020 года этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем не был включен в областную адресную программу по переселению граждан.

«В этом году данный земельный участок был изъят для муниципальных нужд. Сегодня подлежит расселению 21 помещение (42 человека). Из них три помещения находятся в муниципальной собственности, а 18 — в частной», — уточнили в администрации Ростова.

Городские власти подчеркивают, что сегодня равнозначные квартиры в свободном муниципальном фонде города отсутствуют.

Ростовчане потребовали пересчитать компенсации за квартиры в доме на Станиславского
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Однако вопрос о предоставлении жителям дома на Станиславского, 105 равнозначного жилья будет рассмотрен в четвертом квартале 2023 года — после принятия на баланс муниципалитета жилых помещений в микрорайоне «Вересаево».

Однако вопрос о предоставлении жителям дома на Станиславского, 105 равнозначного жилья будет рассмотрен в четвертом квартале 2023 года — после принятия на баланс муниципалитета жилых помещений в микрорайоне «Вересаево».Однако вопрос о предоставлении жителям дома на Станиславского, 105 равнозначного жилья будет рассмотрен в четвертом квартале 2023 года — после принятия на баланс муниципалитета жилых помещений в микрорайоне «Вересаево».
Однако вопрос о предоставлении жителям дома на Станиславского, 105 равнозначного жилья будет рассмотрен в четвертом квартале 2023 года — после принятия на баланс муниципалитета жилых помещений в микрорайоне «Вересаево».
Фото: rostov-gorod.ru

«Средняя стоимость возмещения за один квадратный метр жилья в доме на Станиславского, 105, с учетом убытков, причиненных изъятием, составила 88,9 тысячи рублей. С момента уведомления собственникам жилых помещений предоставляется три месяца на принятие решения о согласии или несогласии с выкупной стоимостью. В случае несогласия с размером выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, вопрос переселения будет разрешаться в судебном порядке», — отметили в администрации Ростова.

Ранее RostovGazeta сообщала, как расселяют жителей из аварийного дома на Нагибина в Ростове.

Ростовчане пожаловались на обрушение потолка в аварийном доме на Нагибина
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