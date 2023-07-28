Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Напомним, что жители аварийного дома на Станиславского, 105 в Ростове потребовали от городских властей пересчитать компенсации за квартиры. В сентябре 2020 года этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем не был включен в областную адресную программу по переселению граждан.
«В этом году данный земельный участок был изъят для муниципальных нужд. Сегодня подлежит расселению 21 помещение (42 человека). Из них три помещения находятся в муниципальной собственности, а 18 — в частной», — уточнили в администрации Ростова.
Городские власти подчеркивают, что сегодня равнозначные квартиры в свободном муниципальном фонде города отсутствуют.
Однако вопрос о предоставлении жителям дома на Станиславского, 105 равнозначного жилья будет рассмотрен в четвертом квартале 2023 года — после принятия на баланс муниципалитета жилых помещений в микрорайоне «Вересаево».
«Средняя стоимость возмещения за один квадратный метр жилья в доме на Станиславского, 105, с учетом убытков, причиненных изъятием, составила 88,9 тысячи рублей. С момента уведомления собственникам жилых помещений предоставляется три месяца на принятие решения о согласии или несогласии с выкупной стоимостью. В случае несогласия с размером выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение, вопрос переселения будет разрешаться в судебном порядке», — отметили в администрации Ростова.
Ранее RostovGazeta сообщала, как расселяют жителей из аварийного дома на Нагибина в Ростове.