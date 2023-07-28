Напомним, что жители аварийного дома на Станиславского, 105 в Ростове потребовали от городских властей пересчитать компенсации за квартиры. В сентябре 2020 года этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу, в связи с чем не был включен в областную адресную программу по переселению граждан.