Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
По информации министерства, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе перехватила российская система ПВО, но обломки упали на город.
«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — уточнили в министерстве.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что всего пострадали 15 человек, часть из них госпитализировали. Также разрушена стена Таганрогского художественного музея.
На месте находятся десятки спасателей и устраняют последствия атаки.