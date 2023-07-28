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Стало известно, какой ракетой ударили по Таганрогу днем 28 июля

28 июля 2023, 14:35
Фото: mil.ru
Стало известно, какой ракетой ударили по Таганрогу днем 28 июля
Украина совершила теракт в Таганроге, где произошел взрыв ракеты, сообщили в Минобороны.

По информации министерства, атака была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Ее в воздухе перехватила российская система ПВО, но обломки упали на город.

«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — уточнили в министерстве.

Силовики взяли в кольцо место взрыва ракеты в Таганроге
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Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что всего пострадали 15 человек, часть из них госпитализировали. Также разрушена стена Таганрогского художественного музея.

На месте находятся десятки спасателей и устраняют последствия атаки.

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