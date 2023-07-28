Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Экспонаты закрывшегося ростовского музея космонавтики передали в школу №60. Она находится на проспекте Коммунистическом в Западном жилом массиве. Как пишет «Молот», отдать экспонаты школе решили с целью развития интереса подрастающего поколения к космонавтике и науке в целом.
Ранее готовность разместить у себя экспонаты высказывал «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» в Новочеркасске.
Однако, если место для размещения экспонатов уже найдено, под вопрос судьба бюста Гагарину и деревьев, высаженных российскими и американскими космонавтами.
Сам музей находился в Ростове на проспекте Стачки. Его здание выставили на продажу в 2021 году. Недавно появилась информация, что на месте музея построят новый жилой комплекс с 20-этажными зданиями.