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Стало известно, куда отправили экспонаты из закрытого музея космонавтики в Ростове

28 июля 2023, 12:02
Фото: pxhere.com
Экспонаты закрытого музея космонавтики в Ростове отдали школе №60

Экспонаты закрытого музея космонавтики в Ростове отдали школе №60

Экспонаты закрывшегося музея космонавтики в Ростове передали школе №60, пишут СМИ.

Экспонаты закрывшегося ростовского музея космонавтики передали в школу №60. Она находится на проспекте Коммунистическом в Западном жилом массиве. Как пишет «Молот», отдать экспонаты школе решили с целью развития интереса подрастающего поколения к космонавтике и науке в целом.

Ранее готовность разместить у себя экспонаты высказывал «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» в Новочеркасске.

Фото: museum.ru
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Однако, если место для размещения экспонатов уже найдено, под вопрос судьба бюста Гагарину и деревьев, высаженных российскими и американскими космонавтами.

Сам музей находился в Ростове на проспекте Стачки. Его здание выставили на продажу в 2021 году. Недавно появилась информация, что на месте музея построят новый жилой комплекс с 20-этажными зданиями.

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#Алина Заярная#СМИ#Музей космонавтики в Ростове#Музеи Ростовской области#Застройка Ростова#ЖК в Ростове#Новости
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