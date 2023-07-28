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Стало известно о мощном взрыве в центре Таганрога днем 28 июля

28 июля 2023, 13:19
Фото: pxhere.com
Стало известно о мощном взрыве в центре Таганрога днем 28 июля
В Таганроге днем в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв в центральной части города, сообщает Telegram-канал «Readovka».

По информации канала, клубы дыма и пыли сейчас поднимаются в небо. Однако, что именно произошло, остается загадкой.

Канал Baza утверждает, что взрывной волной выбило окна в ближайших домах. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Между тем, местные жители сейчас записывают фотографии и видео, после чего публикуют в социальных сетях.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от прилета ракет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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