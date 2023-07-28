Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
По информации канала, клубы дыма и пыли сейчас поднимаются в небо. Однако, что именно произошло, остается загадкой.
Канал Baza утверждает, что взрывной волной выбило окна в ближайших домах. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Между тем, местные жители сейчас записывают фотографии и видео, после чего публикуют в социальных сетях.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как Ростовскую область защищают от прилета ракет. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.