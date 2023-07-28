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Стало известно о найденном снаряде после взрыва в Таганроге днем 28 июля

28 июля 2023, 13:54
Фото: Правительство РО
Стало известно о найденном снаряде после взрыва в Таганроге днем 28 июляз
В Таганроге обнаружили похожий на снаряд предмет после прогремевшего взрыва в центре города, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, в переулке Лермонтовском местные жители якобы обнаружили снаряд, он находился в 100 метрах от места происшествия. Сам взрыв прогремел в пятницу, 28 июля, из-за чего выбило стекла в домах.

Кроме того, оказались повреждены стены зданий и завалило автомобили. По неподтвержденным данным, могли пострадать более 10 человек.

Появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге днем 28 июля
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Видео: ТГ канал shot_shot

Губернатор Василий Голубев сообщил, что причиной взрыва могла стать ракета. Жертв среди населения нет. Пострадавшие получили порезы от стекол. Пока же местные жители делают фотографии, после чего публикуют в Интернете.

Вместе с этим появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.

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