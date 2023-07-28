Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По информации канала, в переулке Лермонтовском местные жители якобы обнаружили снаряд, он находился в 100 метрах от места происшествия. Сам взрыв прогремел в пятницу, 28 июля, из-за чего выбило стекла в домах.
Кроме того, оказались повреждены стены зданий и завалило автомобили. По неподтвержденным данным, могли пострадать более 10 человек.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что причиной взрыва могла стать ракета. Жертв среди населения нет. Пострадавшие получили порезы от стекол. Пока же местные жители делают фотографии, после чего публикуют в Интернете.
Вместе с этим появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога.