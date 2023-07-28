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Стена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля

28 июля 2023, 14:42
Фото: Правительство РО
Стена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
Эпицентр взрыва после падения ракеты в Таганроге пришелся на территорию местного художественного музея, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Взрыв прогремел в центре Таганрога днем 28 июля. Причиной ЧП стало падение ракеты. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Там разрушена стена, кровля, повреждены близлежащие гаражи и хозяйственные постройки.

В соседних домах выбило рамы окон и балконов. Сейчас известно о девяти госпитализированных. Их состояние оценивается как средней и легкой тяжести.

Стена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июляСтена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
Стена Таганрогского художественного музея обрушилась после взрыва 28 июля
Силовики взяли в кольцо место взрыва ракеты в Таганроге
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На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

Ранее появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге.

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