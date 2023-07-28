Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Взрыв прогремел в центре Таганрога днем 28 июля. Причиной ЧП стало падение ракеты. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Там разрушена стена, кровля, повреждены близлежащие гаражи и хозяйственные постройки.
В соседних домах выбило рамы окон и балконов. Сейчас известно о девяти госпитализированных. Их состояние оценивается как средней и легкой тяжести.
На месте происшествия работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
Ранее появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге.