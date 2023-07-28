Tele2 предлагает своим клиентам заправляться по выгодной цене

«Tele2 поддерживает стиль жизни клиентов и всегда стремится предложить им больше преимуществ. Недавно мы создали „Тревел-гид“ где собрали множество интересных маршрутов по югу России. К некоторым достопримечательностям можно добраться только на автомобиле. Следующий шаг — помочь абонентам не тратить лишних средств во время летних путешествий. Наша совместная акция с сервисом „Турбо“ поможет насыщенно провести каникулы и ощутимо сэкономить. Подключиться к программе можно буквально за пару кликов — как и обычно, мы делаем все для удобства и комфорта наших клиентов».