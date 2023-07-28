Tele2 предлагает своим клиентам заправляться по выгодной цене

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Tele2 предлагает клиентам экономить в летних путешествиях по России. Абоненты оператора могут получать скидку 10% при каждой заправке автомобиля топливом. Для этого нужно воспользоваться предложением сервиса выгодной заправки «Турбо», которое доступно всем клиентам в программе лояльности «Больше». Сервис предоставляет доступ к более чем 120 сетям АЗС в разных регионах страны, включая юг.
Так, в Ростовской области можно приобрести топливо по выгодной цене на заправках Shell, «РостНефть», «Татнефть», «Formula» и других.
Для того, чтобы получить скидку, необходимо авторизоваться с помощью мобильного приложения «Мой Tele2» или на сайте компании. После этого, нужно активировать предложение партнера и получить на телефон промокод. Этот код нужно ввести в приложении «Турбо», и затем с его помощью оплатить заправку. Промокод вводится один раз и действует без ограничений на период действия всей акции. Приложение «Турбо» доступно в смартфонах на платформах Android и iOS.
Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» Tele2:
«Tele2 поддерживает стиль жизни клиентов и всегда стремится предложить им больше преимуществ. Недавно мы создали „Тревел-гид“ где собрали множество интересных маршрутов по югу России. К некоторым достопримечательностям можно добраться только на автомобиле. Следующий шаг — помочь абонентам не тратить лишних средств во время летних путешествий. Наша совместная акция с сервисом „Турбо“ поможет насыщенно провести каникулы и ощутимо сэкономить. Подключиться к программе можно буквально за пару кликов — как и обычно, мы делаем все для удобства и комфорта наших клиентов».
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