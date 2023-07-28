Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Сегодня в центре Таганрога взорвалась украинская ракета. Следом появилась информация о работе системы ПВО в Азовском районе.
В Минобороны РФ подтвердили повторную попытку атаки на Ростовскую область. Уточнив, что она была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
«Удары по Ростовской области, тем более, учитывая, что ракета была переоборудована — это целенаправленная террористическая атака. Причем особенно подчеркну — атака по гражданской инфраструктуре. Это говорит о том, что киевский режим развязал себе руки во всем», — отмечает Евгений Михайлов.
По оценкам эксперта, наши системы ПВО отработали блестяще, максимально минимизировав возможные потери. Ведь, если бы ракеты не перехватили, то, по словам политолога, разрушений могло бы быть гораздо больше.
«С прошлого года мы не получали подобных „посылок“. Напомню, что в прошлом году в Таганроге была сбита ракета „Точка У“. Но у нее максимальная дальность — 120 километров. Она еле дотянула, и ее сбили. А у С-200, судя по характеристикам, дальность больше, плюс ее перенастроили. К подобным ситуациям надо быть готовыми, и вовремя ориентироваться на сообщения спецслужб», — резюмирует эксперт.
Ранее, со ссылкой на словам политолога, RostovGazeta сообщала, о чем свидетельствуют ракетные удары Украины по Ростовской области 28 июля 2023 года.