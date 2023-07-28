rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:54

Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Изображение материала

«Целенаправленная атака»: эксперт высказался о ракетных ударах по Таганрогу и Азову

28 июля 2023, 16:54
Фото: flickr.com/cc by 2.0/ministryofdefenceua/
«Целенаправленная атака»: эксперт высказался о ракетных ударах по Таганрогу и Азову
Успехи Армии России на линии боестолкновения вынуждают украинский режим совершать все большие террористические действия. Украине же надо демонстрировать своим хозяевам, что они могут хоть что-то, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Сегодня в центре Таганрога взорвалась украинская ракета. Следом появилась информация о работе системы ПВО в Азовском районе.

В Минобороны РФ подтвердили повторную попытку атаки на Ростовскую область. Уточнив, что она была совершена переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Удары по Ростовской области, тем более, учитывая, что ракета была переоборудована — это целенаправленная террористическая атака. Причем особенно подчеркну — атака по гражданской инфраструктуре. Это говорит о том, что киевский режим развязал себе руки во всем», — отмечает Евгений Михайлов.

Очевидцы рассказали, что происходит в эпицентре взрыва в Таганроге
Узнать подробнее
«Удары по Ростовской области, тем более, учитывая, что ракета была переоборудована — это целенаправленная террористическая атака. «Удары по Ростовской области, тем более, учитывая, что ракета была переоборудована — это целенаправленная террористическая атака.
«Удары по Ростовской области, тем более, учитывая, что ракета была переоборудована — это целенаправленная террористическая атака.
Фото: Правительство РО

По оценкам эксперта, наши системы ПВО отработали блестяще, максимально минимизировав возможные потери. Ведь, если бы ракеты не перехватили, то, по словам политолога, разрушений могло бы быть гораздо больше.

«С прошлого года мы не получали подобных „посылок“. Напомню, что в прошлом году в Таганроге была сбита ракета „Точка У“. Но у нее максимальная дальность — 120 километров. Она еле дотянула, и ее сбили. А у С-200, судя по характеристикам, дальность больше, плюс ее перенастроили. К подобным ситуациям надо быть готовыми, и вовремя ориентироваться на сообщения спецслужб», — резюмирует эксперт.

Ранее, со ссылкой на словам политолога, RostovGazeta сообщала, о чем свидетельствуют ракетные удары Украины по Ростовской области 28 июля 2023 года.

Политолог рассказал, о чем говорят ракетные удары по территориям Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На месте взрыва ракеты в Таганроге работают саперыОбломки ракеты, сбитой в Азовском районе, упали на жилой дом в селе СамбекПолитолог Абросимов разъяснил, почему Украина атакует ракетами Ростовскую область
#Дарья Демидова#Спецоперация#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Таганрог#Азовский район#Азов#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
Подпишитесь
Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области
Сегодня, 05:39
«Ожог лица»: косметолог предупредила ростовчанок об опасности домашнего пилинга лица
Сегодня, 06:38
Ростовский депутат Водолацкий рассказал, почему ВСУ отказываются хоронить бойцов
Сегодня, 06:39
Нарушения выявили в семи бассейнах после гибели ребенка в аквапарке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:35
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Вчера, 19:44
Минприроды опровергло виновность «Дон-Пласт» в сливе красок в реку Дон в Ростове
Вчера, 18:08