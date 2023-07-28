«С прошлого года мы не получали подобных „посылок“. Напомню, что в прошлом году в Таганроге была сбита ракета „Точка У“. Но у нее максимальная дальность — 120 километров. Она еле дотянула, и ее сбили. А у С-200, судя по характеристикам, дальность больше, плюс ее перенастроили. К подобным ситуациям надо быть готовыми, и вовремя ориентироваться на сообщения спецслужб», — резюмирует эксперт.