Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В городе резко испортилась погода и начался сильный дождь, из-за чего ливневки не справляются с потоками воды. По словам, ростовчан уже подтопило улицу Профсоюзную, по которой идут потоки воды.
Но ограничения движения в городе не вводили и машины продолжают ездить по затопленным дорогам, снижая скорость.
Ранее коричневые водные потоки затопили Пушкинскую в Ростове 16 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону.