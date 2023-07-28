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Улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля

28 июля 2023, 10:17
Фото: pxhere.com
Улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля
Из-за начавшегося днем в пятницу, 28 июля, ливня затопило дорогу на улице Профсоюзной в Ростове-на-Дону, сообщили местные жители в соцсетях.

В городе резко испортилась погода и начался сильный дождь, из-за чего ливневки не справляются с потоками воды. По словам, ростовчан уже подтопило улицу Профсоюзную, по которой идут потоки воды.

Коричневые водные потоки затопили Пушкинскую в Ростове 16 июля
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Но ограничения движения в городе не вводили и машины продолжают ездить по затопленным дорогам, снижая скорость.

Ранее коричневые водные потоки затопили Пушкинскую в Ростове 16 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого град размером с голубиное яйцо выпал в Нахичевани в Ростове-на-Дону.

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