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Утонувшего в ростовском аквапарке ребенка похоронят в Киргизии

28 июля 2023, 16:17
Фото: 1MI
Утонувшего в ростовском аквапарке ребенка похоронят в Киргизии
В Киргизии пройдут похороны ребенка, который погиб в аквапарке «Осьминожек» в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул мальчик, который приехал вместе с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Канал пишет, что родственники уехали на родину в Киргизию, чтобы провести похороны своего сына. А администрация комплекса проводит служебную проверку, в том числе уже просмотрела записи с камер.

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«Директор аквапарка предположил, что причиной трагедии стало то, что мальчик большую часть дня провел без головного убора и получил тепловой удар. Он призвал сотрудников следить за детьми, которые не носят панамы», — сказано в сообщении. Официальной информации о позиции директора по этому вопросу не поступало, она уточняется.

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