«Директор аквапарка предположил, что причиной трагедии стало то, что мальчик большую часть дня провел без головного убора и получил тепловой удар. Он призвал сотрудников следить за детьми, которые не носят панамы», — сказано в сообщении. Официальной информации о позиции директора по этому вопросу не поступало, она уточняется.