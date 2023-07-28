Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Напомним, что в аквапарке «Осьминожек» утонул мальчик, который приехал вместе с семьей. По факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.
Канал пишет, что родственники уехали на родину в Киргизию, чтобы провести похороны своего сына. А администрация комплекса проводит служебную проверку, в том числе уже просмотрела записи с камер.
«Директор аквапарка предположил, что причиной трагедии стало то, что мальчик большую часть дня провел без головного убора и получил тепловой удар. Он призвал сотрудников следить за детьми, которые не носят панамы», — сказано в сообщении. Официальной информации о позиции директора по этому вопросу не поступало, она уточняется.