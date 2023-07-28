Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Donday пишет, что 40-летний Михаил Диккер получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания. Издание уточнило, что это произошло весной 2023 года.
«Мужчина присоединился к спецоперации осенью 2022 года. Через полгода после этого он погиб. Михаил родом из города Новошахтинска, у него остались родители и супруга», — уточнило издание.
Никаких официальных комментариев по поводу гибели бойца не было, информация уточняется.
Ранее стало известно, что памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.