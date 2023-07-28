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В ходе СВО погиб 40-летний боец из Новошахтинска Михаил Диккер

28 июля 2023, 08:51
Фото: Евгений Кель / mil.ru/cc by 4.0
В ходе СВО погиб 40-летний боец из Новошахтинска Михаил Диккер
Во время боевых действий погиб житель Новошахтинска Михаил Диккер, который стал участником СВО, сообщают СМИ.

Donday пишет, что 40-летний Михаил Диккер получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания. Издание уточнило, что это произошло весной 2023 года.

«Мужчина присоединился к спецоперации осенью 2022 года. Через полгода после этого он погиб. Михаил родом из города Новошахтинска, у него остались родители и супруга», — уточнило издание.

Памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области
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«Мужчина присоединился к спецоперации осенью 2022 года. Через полгода после этого он погиб. Михаил родом из города Новошахтинска, у него остались родители и супруга», — уточнило издание.«Мужчина присоединился к спецоперации осенью 2022 года. Через полгода после этого он погиб. Михаил родом из города Новошахтинска, у него остались родители и супруга», — уточнило издание.
«Мужчина присоединился к спецоперации осенью 2022 года. Через полгода после этого он погиб. Михаил родом из города Новошахтинска, у него остались родители и супруга», — уточнило издание.
Фото: DonDay

Никаких официальных комментариев по поводу гибели бойца не было, информация уточняется.

Ранее стало известно, что памятник героям спецоперации установят в Азове Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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