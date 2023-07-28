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В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие

28 июля 2023, 19:11
Фото: rostovgazeta.ru
В кафе «Чехов сад» в эпицентре взрыва в Таганроге планировалось массовое мероприятие
В кафе «Чехов сад» в Таганроге, которого пострадало в результате падения украинской ракеты, должна была, предположительно, состояться встреча депутата с избирателями, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Недалеко от места взрыва оказался депутат ЗСРО Анатолий Хижняк. Он сообщил в беседе с корреспондентом RostovGazeta о том, что находился на улице Греческой. Он рассказал, как тут же прибыл к месту взрыва и увидел разбитые окна окрестных домов.

Также стало известно, что в пострадавшем от взрыва части ракеты кафе «Чехов сад», в котором планировалась встреча депутата с избирателями. Однако ни о дате, ни о времени проведения мероприятия неизвестно.

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Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.

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