Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Недалеко от места взрыва оказался депутат ЗСРО Анатолий Хижняк. Он сообщил в беседе с корреспондентом RostovGazeta о том, что находился на улице Греческой. Он рассказал, как тут же прибыл к месту взрыва и увидел разбитые окна окрестных домов.
Также стало известно, что в пострадавшем от взрыва части ракеты кафе «Чехов сад», в котором планировалась встреча депутата с избирателями. Однако ни о дате, ни о времени проведения мероприятия неизвестно.
Напомним, что ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.