В Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля

Posted 28 июля 2023, 14:45
Published 28 июля 2023, 14:45
Modified 28 июля 2023, 14:47
Updated 28 июля 2023, 14:47
Атака велась с применением переделанной в ударную версию зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Целью атаки была жилая инфраструктура города.
При этом российским ПВО удалось перехватить ракету. Однако осколки ракеты упали в городской черте. Осколками были повреждены дома, а люди получили различные ранения.
Напомним, 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Очевидцы увидели в центре города клубы дыма и услышали мощный хлопок.
По данным властей Ростовской области, в результате взрыва пострадали 15 человек.