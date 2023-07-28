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В Минобороны РФ назвали терактом взрыв ракеты в Таганроге 28 июля

28 июля 2023, 14:45
Фото: Mil.ru
В Таганроге совершена террористическая атака со стороны Украины
ВСУ совершена террористическая атака на территории города Таганрога 28 июля, сообщили в Минобороны России.

Атака велась с применением переделанной в ударную версию зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Целью атаки была жилая инфраструктура города.

При этом российским ПВО удалось перехватить ракету. Однако осколки ракеты упали в городской черте. Осколками были повреждены дома, а люди получили различные ранения.

Как минимум, один человек пропал без вести после взрыва в Таганроге 28 июля
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Напомним, 28 июля в Таганроге прогремел взрыв. Очевидцы увидели в центре города клубы дыма и услышали мощный хлопок.

По данным властей Ростовской области, в результате взрыва пострадали 15 человек.

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