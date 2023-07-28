В Минобороны РФ сообщили о второй террористической атаке на Ростовскую область

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
По данным министерства, около 17.15 мск киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету в районе города Азов Ростовской области.
При этом обломки сбитой украинской ракеты упали в поле.
Очевидцы сообщили о столбе дыма в этом районе. Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Неклиновский районе в селе Самбек в доме на улице Восточной осколком пробило крышу. Обошлось без пострадавших.
Первая ракета была сбита над Таганрогом ее осколки рухнули в центре города и повредили стену художественного музея и кафе «Чехов сад». Известно о 15 пострадавших.