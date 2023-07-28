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В Минобороны РФ сообщили о второй террористической атаке на Ростовскую область

28 июля 2023, 15:24
Фото: mil.ru
В Минобороны РФ сообщили о второй террористической атаке на Ростовскую область
В Минобороны РФ подтвердили повторную попытку ВСУ атаковать Ростовскую область 28 июля, говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, около 17.15 мск киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200. Российские системы ПВО перехватили украинскую ракету в районе города Азов Ростовской области.

При этом обломки сбитой украинской ракеты упали в поле.

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Очевидцы сообщили о столбе дыма в этом районе. Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Неклиновский районе в селе Самбек в доме на улице Восточной осколком пробило крышу. Обошлось без пострадавших.

Первая ракета была сбита над Таганрогом ее осколки рухнули в центре города и повредили стену художественного музея и кафе «Чехов сад». Известно о 15 пострадавших.

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