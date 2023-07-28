Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Сделать это можно в пятницу, 28 июля, в период с 17 до 20 часов. Все желающие получат возможность пройти экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ.
«Кроме того, ростовчан проконсультируют по профилактике этих болезней. Эту акцию приурочили ко всемирному дню борьбы с гепатитом», — сказано в сообщении.
Ранее эксперт рассказала о вспышке ВИЧ в Ростове из-за проституток. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский врач рассказал какую опасность скрывает обнаруженный новый штамм ВИЧ.