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В парке в Ростове-на-Дону посетителей начнут проверять на ВИЧ

28 июля 2023, 12:50
Фото: 1MI
В парке в Ростове-на-Дону посетителей начнут проверять на ВИЧ
Жители Ростова-на-Дону смогут бесплатно проверить свое здоровье в парке имени Максима Горького, сообщили в правительстве региона.

Сделать это можно в пятницу, 28 июля, в период с 17 до 20 часов. Все желающие получат возможность пройти экспресс-тестирование на вирусный гепатит С и ВИЧ.

«Кроме того, ростовчан проконсультируют по профилактике этих болезней. Эту акцию приурочили ко всемирному дню борьбы с гепатитом», — сказано в сообщении.

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Ранее эксперт рассказала о вспышке ВИЧ в Ростове из-за проституток. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого ростовский врач рассказал какую опасность скрывает обнаруженный новый штамм ВИЧ.

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