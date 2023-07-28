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В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ударов украинских ракет

28 июля 2023, 20:09
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ударов украинских ракет
В Ростове-на-Дону после ракетных ударов Украины введен план «Воздушная тревога», силовики получили распоряжение осматривать воздушное пространство каждые 15 минут, передает тг-канал Baza.

В Ростове-на-Дону был введен режим безопасности «Воздушная тревога». Меру ввели после атаки ВСУ по территории Ростовской области ракетами С-200. Напомним, 28 июля ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. В Минобороны назвали эти атаку терактами и сообщили о повреждении нескольких зданий в Таганроге.

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По информации канала, все силовики города получили распоряжение каждые 15 минут осматривать небо над городом и записывать свои наблюдения в журнал.

О том, что сейчас творится на улицах Таганрога после атаки ВСУ, читайте в материале RostovGazeta.

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