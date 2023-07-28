В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после ударов украинских ракет

В Ростове-на-Дону был введен режим безопасности «Воздушная тревога». Меру ввели после атаки ВСУ по территории Ростовской области ракетами С-200. Напомним, 28 июля ВСУ предприняло две попытки ракетных атак на Ростовскую область. Обе ракеты были сбиты, в 16.00 над Таганрогом — ее осколки упали в центре города, в 17.15 в районе Азова — никто не пострадал. В Минобороны назвали эти атаку терактами и сообщили о повреждении нескольких зданий в Таганроге.