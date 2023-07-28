В Совфеде обсудили риски для предприятий при выполнении гособоронзаказа

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Published Сегодня, 16:49
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Уголовное преследование, открываемое в связи с экономическими преступлениями, было отнесено к разряду существенных угроз для предпринимательской деятельности.
Сенаторы, парламентарии, а также эксперты в области экономики и юриспруденции обсудили, каким образом можно на законодательной основе защитить такие предприятия от произвола силовиков. В частности, одной из жертв подобного преследования является АО «ПТС» из Подмосковья, специализирующееся на разработке и производстве спасательного и защитного снаряжения, компрессоров высокого давления, испытательной аппаратуры, ряда тренажерных комплексов и прочего. Об этом информируют «Новые Известия».
Уголовное дело, которое было открыто в 2021 году по ч. 4 ст. 159 УК России (крупное мошенничество) в отношении нескольких должностных лиц компании, связано с шестью контрактами, подписанными между АО «ПТС» и Федеральной службой войск национальной гвардии России. По версии правоохранительных органов имели место хищения средств бюджета, совершенные путем завышения цен. Вменяемая сумма похищенных средств составила 108 миллионов рублей.
Согласно 275-ФЗ к головному исполнителю гособоронзаказа предъявляется требование о максимально допустимом размере прибыли в 20% на стадии подписания соглашения. Таким образом, если данная норма превышена, это может рассматриваться как преступление. Однако АО «ПТС» провело ряд экспертиз, подтверждающих отсутствие прибыли, превышающей допустимые 20%.
Помимо этого, судебная экспертиза, которую назначило следствие в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ по городу Москве, также подтвердила: рентабельность по проверяемым контрактам достигала лишь 15—17%.
Согласно результатам расследования, уголовное дело должно быть прекращено ввиду отсутствия состава преступления, однако этого не происходит. Как заявляет адвокат Юрий Ширинян, обвинение оставлено в старой редакции, а выводы экспертизы в нем даже не учитываются.
Также известно, что Росгвардия ни до возбуждения уголовного дела, ни после не направила ни одной претензии, касающейся качества поставляемой продукции.
Госзаказчик даже продолжает разыгрывать тендеры на то же самое водолазное оборудование, зная, что в Российской Федерации поставить его может только АО «ПТС».
Случай с АО «ПТС» — увы, не единственный. Несколько отечественных стратегически значимых предприятий сегодня сталкиваются с таким прессингом.