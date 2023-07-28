В Совфеде обсудили риски для предприятий при выполнении гособоронзаказа

Сенаторы, парламентарии, а также эксперты в области экономики и юриспруденции обсудили, каким образом можно на законодательной основе защитить такие предприятия от произвола силовиков. В частности, одной из жертв подобного преследования является АО «ПТС» из Подмосковья, специализирующееся на разработке и производстве спасательного и защитного снаряжения, компрессоров высокого давления, испытательной аппаратуры, ряда тренажерных комплексов и прочего. Об этом информируют «Новые Известия».