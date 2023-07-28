Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Donday пишет, что во время проведения специальной военной операции погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер». Издание уточнило, что Андрей Дементьев получил смертельное ранение, выполняя свою боевую задачу.
«Информация о его смерти появилась 26 июля, сам он был родом из Миллерово. Подробности его гибели не разглашаются», — сообщает издание.
Официальных комментариев о гибели мужчины не поступало, сейчас вся информация уточняется.
Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области смогут бесплатно обратиться к юристу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.