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В зоне СВО погиб 25-летний Андрей Дементьев из Ростовской области

28 июля 2023, 07:54
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб 25-летний Андрей Дементьев из Ростовской области
Ставший участником спецоперации Андрей Дементьев из Ростовской области погиб в зоне боевых действий, сообщают СМИ.

Donday пишет, что во время проведения специальной военной операции погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер». Издание уточнило, что Андрей Дементьев получил смертельное ранение, выполняя свою боевую задачу.

«Информация о его смерти появилась 26 июля, сам он был родом из Миллерово. Подробности его гибели не разглашаются», — сообщает издание.

Бойцы СВО из Ростовской области смогут бесплатно обратиться к юристу
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Официальных комментариев о гибели мужчины не поступало, сейчас вся информация уточняется.

Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области смогут бесплатно обратиться к юристу. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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