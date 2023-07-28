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Видео с моментом падения обломков в центре Таганрога распространили в Сети

28 июля 2023, 18:04
Фото: Давид Биркас/cc by 2.0/wikimedia.org
Видео с моментом падения обломков в центре Таганрога распространили в Сети
Видео с моментом падения обломков в центре Таганрога распространили в Сети, ролик опубликовал канал SHOT.

В Сети появился момент видео, на котором головная часть украинской ракеты С-200 падает в центре Таганрога.

Напомним, что 28 июля около 16.00 в Таганроге прогремел мощный взрыв. Столб дыма было видно из разных концов города. Очевидцы сообщили, что слышали два мощных хлопка. Губернатор Ростовской области сообщил о ракетной атаке ВСУ по территории Ростовской области, которая была отражена средствами российских ПВО. Тем не менее, в результате террористического акта были повреждены здания художественного музея и кафе «Чехов сад» пострадали 15 человек.

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В Сети появился момент видео, на котором головная часть украинской ракеты С-200 падает в центре Таганрога.
Видео: ТГ канал shot_shot

Позднее ВСУ ударили по региону еще раз, но и эта ракета была сбита недалеко от Азова в безлюдном месте.

На кадрах, распространяемых в Сети видно, как большая часть ракеты падает в район между зданием музея и кафе. Затем в эпицентре ЧП происходит крупный взрыв. По сообщению корреспондента RostovGazeta место происшествия оцеплено, там работают саперы.

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