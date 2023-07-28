Видео с моментом падения обломков в центре Таганрога распространили в Сети

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
В Сети появился момент видео, на котором головная часть украинской ракеты С-200 падает в центре Таганрога.
Напомним, что 28 июля около 16.00 в Таганроге прогремел мощный взрыв. Столб дыма было видно из разных концов города. Очевидцы сообщили, что слышали два мощных хлопка. Губернатор Ростовской области сообщил о ракетной атаке ВСУ по территории Ростовской области, которая была отражена средствами российских ПВО. Тем не менее, в результате террористического акта были повреждены здания художественного музея и кафе «Чехов сад» пострадали 15 человек.
Позднее ВСУ ударили по региону еще раз, но и эта ракета была сбита недалеко от Азова в безлюдном месте.
На кадрах, распространяемых в Сети видно, как большая часть ракеты падает в район между зданием музея и кафе. Затем в эпицентре ЧП происходит крупный взрыв. По сообщению корреспондента RostovGazeta место происшествия оцеплено, там работают саперы.