Видео с моментом падения обломков в центре Таганрога распространили в Сети

Напомним, что 28 июля около 16.00 в Таганроге прогремел мощный взрыв. Столб дыма было видно из разных концов города. Очевидцы сообщили, что слышали два мощных хлопка. Губернатор Ростовской области сообщил о ракетной атаке ВСУ по территории Ростовской области, которая была отражена средствами российских ПВО. Тем не менее, в результате террористического акта были повреждены здания художественного музея и кафе «Чехов сад» пострадали 15 человек.