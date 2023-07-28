Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Происшествие случилось в центре города в переулке Лермонтовский, где возле кафе, по предварительной информации, взорвалась ракета. Сейчас на месте находятся спасатели.
«Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол», — прокомментировал глава региона.
Он пообещал информировать о дальнейшем развитии событий.
Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога. В результате оказались выбиты окна зданий и завалило автомобили кирпичами.