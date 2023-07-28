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Власти ответили на вопрос о погибших после взрыва в Таганроге днем 28 июля

28 июля 2023, 14:00
Фото: Правительсьтво РО
Власти ответили на вопрос о погибших после взрыва в Таганроге днем 28 июля
В Таганроге после прогремевшего взрыва днем в пятницу, 28 июля, никто не погиб, сообщил губернатор Василий Голубев.

Происшествие случилось в центре города в переулке Лермонтовский, где возле кафе, по предварительной информации, взорвалась ракета. Сейчас на месте находятся спасатели.

Появилось видео из эпицентра взрыва в Таганроге днем 28 июля
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«Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол», — прокомментировал глава региона.

Он пообещал информировать о дальнейшем развитии событий.

Ранее появилось видео с места мощного взрыва в центре Таганрога. В результате оказались выбиты окна зданий и завалило автомобили кирпичами.

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