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Власти прокомментировали заявления об упавшей ракете в Ростовской области

28 июля 2023, 05:39
Фото: 1MI
В районе населенного пункта Зазерское Ростовской области произошло возгорание, которое удалось ликвидировать, сообщили в правительстве региона.

Ранее Donday написал, что на этой территории в ночь на 27 июля якобы упала ракета и спровоцировала возгорание. Но официального подтверждения этому не было.

В результате корреспондент RostovGazeta задал вопрос на эту тему правительству региона.

Жители в Ростовской области не поверили в падение ракеты
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«В Тацинском районе, в районе Зазерское на землях сельхозназначения произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Характер и причину возгорания устанавливают специалисты», — говорится в ответе.

До этого эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Зазерское#Возгорание#Правительство#МЧС#Ракета#Официальное подтверждение
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