Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Ранее Donday написал, что на этой территории в ночь на 27 июля якобы упала ракета и спровоцировала возгорание. Но официального подтверждения этому не было.
В результате корреспондент RostovGazeta задал вопрос на эту тему правительству региона.
«В Тацинском районе, в районе Зазерское на землях сельхозназначения произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Характер и причину возгорания устанавливают специалисты», — говорится в ответе.
До этого эксперт предположил, откуда был нанесен удар по Крымскому мосту. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.