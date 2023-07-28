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Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске

28 июля 2023, 12:50
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
В Батайске водитель иномарки врезался в ограждение спортивной площадки, сообщили в региональном УГИБДД.

На улице Талалихина в Батайске водитель Audi A4 протаранил железное
ограждение спортивной площадки, после чего машину отбросило на 
стену многоквартирного дома. В результате аварии автомобиль получил механические
повреждения.

Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в БатайскеВодитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
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Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в БатайскеВодитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске
Водитель Audi протаранил спортплощадку и стену дома в Батайске

В отношении водителя составили административный протокол. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Добавим, что авария произошла в ночь на пятницу, 28 июля.

Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.

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