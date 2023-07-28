Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На улице Талалихина в Батайске водитель Audi A4 протаранил железное
ограждение спортивной площадки, после чего машину отбросило на
стену многоквартирного дома. В результате аварии автомобиль получил механические
повреждения.
В отношении водителя составили административный протокол. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Добавим, что авария произошла в ночь на пятницу, 28 июля.
Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом.