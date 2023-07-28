Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В селе Дубовское на улице Первомайская водитель КамАза решил повернуть и не пропустил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Это привело к столкновению автомобилей.
«В результате аварии водитель ВАЗа получил серьезные травмы и скончался в больнице. Сотрудники полиции в рамках проверки устанавливают все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.