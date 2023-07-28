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Водитель погиб в аварии с КамАЗом в Ростовской области вечером 27 июля

28 июля 2023, 06:28
Фото: ГИБДД
Водитель погиб в аварии с КамАЗом в Ростовской области вечером 27 июля
В Ростовской области столкновение грузовика с легковым автомобилем привело к гибели человека, сообщили в региональном УГИБДД.

В селе Дубовское на улице Первомайская водитель КамАза решил повернуть и не пропустил автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 23-летний мужчина. Это привело к столкновению автомобилей.

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«В результате аварии водитель ВАЗа получил серьезные травмы и скончался в больнице. Сотрудники полиции в рамках проверки устанавливают все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

Ранее водитель погиб в результате столкновения двух большегрузов под Таганрогом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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