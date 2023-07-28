ВСУ предприняли две попытки атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Первая ракета была сбита над Таганрогом, ее части упали в центре города, что вызвало мощный взрыв. В результате взрывной волной выбило стекла в соседних домах, были частично разрушены здание художественного музея и кафе «Чехов сад». Пострадали 16 человек, из них 10 были госпитализированы — все взрослые. Состояние раненых оценивается как средней тяжести и тяжелое, но без отрицательной динамики.