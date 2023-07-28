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ВСУ дважды ударила по Ростовской области, а ракеты угрожают урожаю

28 июля 2023, 20:43
Фото: Midjourney
ВСУ дважды ударила по Ростовской области, а ракеты могут оставить регион без урожая
Украина нанесла два безуспешных удара по Ростовской области, глава региона Василий Голубев переживает за сохранность урожая и рассказал о четкой работе ПВО, а одном из районов Ростова молния ударила по электроподстанции.

Два прилета

ВСУ предприняли две попытки атаковать Ростовскую область ракетами С-200. Первая ракета была сбита над Таганрогом, ее части упали в центре города, что вызвало мощный взрыв. В результате взрывной волной выбило стекла в соседних домах, были частично разрушены здание художественного музея и кафе «Чехов сад». Пострадали 16 человек, из них 10 были госпитализированы — все взрослые. Состояние раненых оценивается как средней тяжести и тяжелое, но без отрицательной динамики.

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В настоящее время на месте работают следователи. Представители администрации заявили о готовности оказать помощь всем пострадавшим и разместить желающих в ПВР.

Вторая ракета была сбита рядом с Азовом. Она упала в безлюдном месте, жертв нет. Осколки пробили крышу частного дома в поселке Самбек в Неклиновском районе.

Белый дом прокомментировал атаку ВСУ по территории Ростовской области, заявив, что не поощряет подобные действия Украины.

Подробнее об инцидентах в прямой трансляции RostovGazeta.

Угроза урожаю

Губернатор Василий Голубев заявил, что украинские ракеты, которые могут прилетать по территории Ростовской области, представляют угрозу для урожая, поскольку такие ЧП могут быть причиной пожаров. Однако он отметил, что система противовоздушной обороны работает надежно и сумела сбить несколько ракет. Жертв и разрушений до 28 июля не было.

Голубев подчеркнул, что сохранение урожая является приоритетной задачей, над которой трудятся как военные, так и гражданские. «Любой прилет означает возможность пожара, потеря урожая сейчас нежелательна», — заявил он.

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Губернатор также отметил, что в этом вопросе власти региона тесно сотрудничают с различными силовыми ведомствами и Минобороны.

Разряд, еще разряд

28 июля в Ростове Молния ударила по электроподстанции. В результате этого инцидента было отключено электричество и прекращено водоснабжение в нескольких десятках домов.

По предварительным данным, молния поразила электросети в Октябрьском районе во время ливня. Насосная станция ООО «КЭСК» осталась без электроэнергии из-за аварии, что привело к отключению воды и электричества.

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Местные жители, ссылаясь на информацию аварийных диспетчеров, сообщают, что восстановление водоснабжения и электроснабжения запланировано после устранения последствий аварии.

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#Атаки ВСУ ракетами в Таганроге и Азове 28 июля
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